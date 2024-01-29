Костомукшский суд аннулировал местному жителю разрешение на хранение огнестрельного оружия

Мужчина имел судимость за тяжкое преступление.

Костомукшский городской суд аннулировал разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе инстанции.

В сентябре 2022 года жителю города горняков Карелии выдали разрешение на хранение и ношение одной единицы огнестрельного оружия, которое в октябре 2023 года было аннулировано должностным лицом управления Росгвардии республики, которое вынесло соответствующее заключение. Поводом для его вынесения и изъятия оружия послужили сведения о том, что мужчина имел погашенную судимость за тяжкое преступление.

Костомукшанин обратился в городской суд с административным иском о признании заключения незаконным, однако суд пришел к выводу, что решение об аннулировании разрешения является обоснованным и произведено в соответствии с требованиями закона.

Решением Костомукшского городского суда в удовлетворении административного иска было отказано.