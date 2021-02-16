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Кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни

Новости. Общество
23:30, 16 Февраля 2021
фото: страница Animal Emergency Service в Facebook
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В австралийском штате Квинсленд кот спас хозяев от смертельно опасной змеи ценой собственной жизни.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Unilad.

Двое детей играли в саду, когда туда приползла сетчатая коричневая змея. Кот по кличке Артур немедленно бросился на пресмыкающееся и убил его. Никто из людей не заметил, что змея успела его укусить.

После драки со змеей кот потерял сознание, однако вскоре очнулся и вел себя как ни в чем не бывало. Когда на следующее утро он вновь потерял сознание, обеспокоенные хозяева решили показать питомца ветеринару.

Специалист выяснил, что кот терял сознание из-за укуса змеи. Спасти животное не удалось.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

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Комментарии

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театральный критик
2021-02-16 23:51:35
Это вам куклачев рассказал ? Он на кошках реальное бабло поднял :)
Гость
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