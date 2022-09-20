Кот третьи сутки сидит на дереве в микрорайоне Петрозаводска

Жители Старой Кукковки просят помочь спасти кота, застрявшего на дереве.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали крик о помощи. Кот третьи сутки сидит на дереве у гаражей напротив дома №23 по улице Сосновая на Старой Кукковке.

«Срочно нужна помощь!!!! Звонила куда только возможно, везде слышу отказ», - пишут в паблике.