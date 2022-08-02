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Ковид наступает, а уровень коллективного иммунитета в Карелии составляет всего 1%

Новости. Общество
14:53, 16 Августа 2022
фото: © Александр Рюмин/ТАСС; © ГТРК-Карелия

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков предупредил о приближении очередной волны коронавируса и напомнил о вакцинации как единственном способе защиты от опасного вируса.

По словам Михаила Охлопкова, в России каждый день растет заболеваемость ковидом.

По данным Управления Роспотребнадзора Карелии, на 14 августа ковид зарегистрирован у 139737 человек, из них у 18409 детей до 17 лет и у 23141 человека старше 65 лет. За прошедшую неделю зарегистрировано 706 случаев заболеваний ковидом.

«Как я уже писал, у нас очень низкий уровень коллективного иммунитета. Сейчас он составляет 1%. На 16 августа с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привились 292753 человека, что составляет 60,4% от общего числа проживающих в республике взрослых и 75,5% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчёта иммунизации 80% взрослого населения)», — сообщил глава Минздрава республики.

Министр здравоохранения напомнил, что Минздравом России разрешено использовать первый компонент вакцины «Спутник V» как альтернативу однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт». Сертификат вакцинированного после прививки первым компонентом «Спутник V» будет сформирован через 21 день.

По словам Михаила Охлопкова, двухкомпонентной вакциной для подростков Гам-Ковид-ВАК-М в республике уже привиты 587 детей. Полностью привиты 284 525 человек, что составляет 58,7% от общего числа взрослых и 73,4% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения). Повторно вакцинированы 112 138 жителей республики.

«Призываю жителей Карелии вакцинироваться. Сделать прививку можно в поликлиниках и в мобильном пункте в ТРК «Лотос-Плаза», — обратился ко всем жителям Карелии министр здравоохранения республики.

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