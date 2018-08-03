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Новости. Политика
14:57, 03 Августа 2018

КПРФ переформулировала вопрос для референдума о пенсионной реформе

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В КПРФ определились с новой формулировкой вопроса для всероссийского референдума на тему предложенного правительством повышения пенсионного возраста.

На референдум предполагается вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?". 

Предварительная договоренность о такой формулировке вопроса достигнута в ходе встречи представителей КПРФ с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин сообщил, что уведомление об образовании инициативной группы для проведения референдума уже подано в Мосгоризбирком, и поблагодарил Эллу Памфилову за помощь в правильном формулировании вопроса.

Ранее инициативная группа КПРФ уже обращалась с запросом на проведение референдума по пенсионной реформе, но Центризбирком указал коммунистам на некорректность формулировки вопроса. В первой редакции он звучал так: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?". 

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет уже прошел первое чтение в Госдуме.

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Комментарии

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Гарик
2018-08-03 16:13:00
Брунсик , ну , ты , и закрутил сюжет , вранье же одно (((((((((((( Пенсионную реформу продвигают либеральные прозападные пиндосы с подачи МВФ , делают это используя " единую россию" . Коммунисты естественно имея свой интерес , отстаивают и интересы людей . Кому нужно работать до 65 ,63 лет в стране где всё есть и всё разворовано олигархами , где прекрасно живут только вороватые чиновники и олигархи . Так о каком майдане то речь ведёшь ты , пенсионэр работающий . Люди просто отстаивают свои права и своих семей , чтобы просто жить на этой земле . У тебя и близких всё есть благодаря этой власти .Не вылезай лучше с таким бредом , не беси меня , а то напишу и по другому , так плевать же на тебя люди будут , хотя тебе плевать и на людей .
Сиди тихо и провожай другана к вершине славы , с которой он и упадёт вскоре , лишь бы тебя не утащил туда же (((((((( А , так целую и обнимаю. Твой друг ))))))))))))))))))))))))))))))
Инженер Брунс
2018-08-03 15:28:45
да эти так называемые сочувствующие изначально знали, что не нельзя данный вопрос на референдуме обсуждать, но они специально сделали так, чтобы ЦИК отклонил. Им Майдан нужен, они не скрывают этого!!! Народ ведется на дешевое фуфло, а коммуняки стараются ради Пиндостана. Хозяин приказал - делают.
Все, что они затевают, заканчивается развалом
Гость
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