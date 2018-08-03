КПРФ переформулировала вопрос для референдума о пенсионной реформе

В КПРФ определились с новой формулировкой вопроса для всероссийского референдума на тему предложенного правительством повышения пенсионного возраста.

На референдум предполагается вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?".

Предварительная договоренность о такой формулировке вопроса достигнута в ходе встречи представителей КПРФ с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин сообщил, что уведомление об образовании инициативной группы для проведения референдума уже подано в Мосгоризбирком, и поблагодарил Эллу Памфилову за помощь в правильном формулировании вопроса.

Ранее инициативная группа КПРФ уже обращалась с запросом на проведение референдума по пенсионной реформе, но Центризбирком указал коммунистам на некорректность формулировки вопроса. В первой редакции он звучал так: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет уже прошел первое чтение в Госдуме.