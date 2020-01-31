КПРФ предложила свои поправки к Конституции

Коммунисты предлагают вернуть прежний пенсионный возраст и отдать народу право на недра.

Коммунистическая партия Российской Федерации подготовила более 10 поправок в Конституцию. Коммунисты предлагают отдать народу право на недра страны, создать конституционную основу для получения всеми гражданами России достойной доли дохода от добычи полезных ископаемых. КПРФ хотят прописать в Конституции прежний пенсионный возраст: 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин.





Коммунисты требуют также обязать власть индексировать и пенсии, и социальные выплаты, и стипендии не реже одного раза в год и не менее чем на величину индекса роста потребительских цен за предшествующий год. А МРОТ и пенсия должны быть не меньше прожиточного минимума.

В КПРФ считают, что платежи за ЖКУ не должны превышать 10% от совокупного дохода российской семьи.

Коммунисты также предлагают значительно расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции понятия «парламентский контроль», «парламентское расследование», «парламентский запрос».

Поправки будут внесены в Госдуму ко второму чтению президентского законопроекта о конституционной реформе.

Напомним, Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" внесен президентом России в Государственную Думу 20 января.

Проектом предлагаются изменения в положения 22 статей Основного закона с 3 по 8 главы в целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод. Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

Ранее депутаты Заксобрания Карелии прокомментировали поддержанные Госдумой поправки в Конституцию РФ.