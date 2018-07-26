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Новости. Политика
12:55, 26 Июля 2018

КПРФ проведет в Петрозаводске митинг против пенсионной реформы в гайд-парке у Онежского озера

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Коммунисты намерены выйти на митинг против повышения пенсионного возраста, хотя мэрия запретила акцию на площади Кирова. Протест пройдет в пойме реки Лососинка, а организованный сбор участников состоится на площади Кирова.

"Мы собираемся в субботу в 12.00 на площади Кирова и организованной колонной идем к пойме реки Лососинка, где пройдет митинг. Проводить митинг на площади мэрия нам не разрешила, так как у них возникла идея – в этот день и в этом месте начать ремонт площади", - рассказал депутат Законодательного собрания Карелии Евгений Ульянов.

Как ранее сообщалось, 28 июля Карелия присоединится к Всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Первая акция протеста состоялась 7 июля на Студенческом бульваре и оказалась самой массовой за последние годы – в ней приняло участие около тысячи человек.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Коммунисты объявили 28 июля днем Всероссийской акции протеста против готовящейся реформы и стали инициаторами проведения всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

В Карелии идет сбор подписей под обращением к федеральным властям о недопустимости принятия "людоедского закона" и в поддержку всенародного референдума.

Митинги против пенсионной реформы проходят сейчас по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума 19 июля в первом чтении одобрила законопроект о пенсионной реформе. За инициативу кабинета министров проголосовала фракция "Единой России" за исключением одного депутата. Остальные партии выступили против.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-07-26 14:44:36

Инженер Брунс Привет мой друг !!!)))Ты опять о клубнике . А кто , что решает то в этой жизни ?? Если власть и тебе подобные решают только как набить свои и олигархов карманы , то что и остаётся то людям как выходить на акции протеста . Коммунисты в данном случае хоть мнение народа отстаивают и свои естественно. Остальные просто предали народ , пристроившись как ты у кормушки ,тихо проедая бюджет .Как ты говоришь либеральная пиндосня , предавшая народ и Россию в угоду МВФ и запада . И не искажай факты , а займись делом , думай больше о своем будущем , времена нынче не простые предстоят . И меня не забывай , я с тобой навечно )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Инженер Брунс
2018-07-26 14:10:54
кпрф - чистой воды клоуны. Народ баломутят, чтобы очки зарабатывать.

А референдума не будет, и коммуняки об этом знают, но народу опять впиндюривают эту гнилую клубнику, такие вопросы не решают на референдуме, они об этом знают, но никому не говорят, дядя Зю народ за ослов держит
goo
2018-07-26 15:02:48
Мизантроп
2018-07-26 14:48:22
Инженер Брунс,
"Газпром", отрезанный от международных рынков капитала в результате газового спора с Украиной, обратился к пенсионным накоплениям россиян накануне крупных выплат по внешнему долгу. Компания второй раз с начала года вышла на российский долговой рынок и заняла 40 млрд рублей. Инвесторам было предложено 3 выпуска облигаций - 15-летние на 10 млрд рублей и два транша 30-летних бумаг по 15 млрд рублей каждый. Крупные западные инвесторы фактически проигнорировали размещение. "Дочки" европейских банков выкупили 3-4% бумаг (вложив не более 1 млрд рублей). Почти всю сумму - около 32 млрд рублей - "Газпром" одолжил из пенсионных накоплений россиян. 80% облигаций, по словам Джабарова, скупили управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.
Ну, в общем-то весь смысл "пенсионной реформы" предельно ясен и лежит на поверхности - Очень деньги нужны! Из-за санкций крупные "российские" компании лишились "длинных денег" в виде дешевых западных кредитов. В то же время - повышение пенсионного возраста и вообще сокращение социалки является одним из ключевых требований МВФ и других западных кредитных организаций к странам третьего мира. А тут, так называемой "пенсионной реформой" правительство "этой страны" убивает сразу и двух зайцев: и бабосов поиметь с пенсионеров - и рекомендации МВФ выполнить, может денежек подкинут!
Денег нет, но вы держитесь!
А кто за это за всё заплатит - догадайтесь с трех раз.
Принцип "национализация расходов и приватизация доходов", в отличии от Плана Даллеса, не только действует - но и существует. Пенсионеры еще помереть как следует не успели, а денежки то их уже - того, ...
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