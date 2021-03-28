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КПРФ выдвинет в мэры Петрозаводска народного кандидата – прислать анкету может каждый

Новости. Общество
16:30, 29 Марта 2021
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Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием.

- В Петрозаводске истекают полномочия Ирины Мирошник, и депутаты Петросовета будут назначать нового мэра города (прямые выборы отменены). Власти попытаются тихо протащить на эту должность своего человека без учета мнения горожан. Мы считаем – жители Петрозаводска вправе выбрать и выдвинуть на конкурс своего кандидата, – говорится в заявлении республиканского комитета партии.

- Такую возможность предлагает КПРФ. Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс.

Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. КПРФ выдвинет на конкурс этого народного представителя. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Предлагаем всем, кто готов участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска, высылать свои анкеты на электронную почту КПРФ: npsr10@yandex.ru.

Необходимо указать ФИО, дату рождения, образование, место работы, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также дополнительные сведения о себе. Фото – обязательно.

Анкеты принимаются с 29 марта по 7 апреля включительно (до 18.00).

Отбор кандидата будет происходить путем голосования на площадке самого интернет-издания "Столица на Онего".  

Голосование на сайте "Столица на Онего" состоится с 08.04 по 16.04. (подведение итогов в 18.00). На первом этапе можно будет проголосовать за любого из претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. На втором этапе будет выбран победитель народного голосования.

Для ознакомления: информация о конкурсе на должность главы города, размещена на сайте Петросовета petrosovet.info.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-29 18:15:45
Деньги нужно зарабатывать честным трудом,
театральный критик
2021-03-29 17:53:02
Вместо подготовки юных ленинцев к принятию в пионеры занимаются непойми чем.
театральный критик
2021-03-29 17:35:56
На вчерашних досрочных выборах мэра Якутска победил представитель Единой России. У московских либерастов истерика.
Вася
2021-03-29 17:28:32
Ни под каким видом не принимать беженцев из США
театральный критик
2021-03-29 17:18:02
Зачем на эту фигню тратить народные деньги грудинина.
zanoza
2021-03-29 17:12:44
Размечтался Ульянов, однако . Кто тебе позволит народного мэра избрать, очнись :)
Вася
2021-03-29 17:06:22
когда рухнет уже америка?
Беня
2021-03-29 17:19:05
Вася, потерпи маленечко, рухнет. Мы же не виноваты шо колесо истории такое тяжелое и с трудом крутится. "Союз нерушимый" тоже был нерушимый, но рухнул :)
Вася
2021-03-29 17:04:25
О чем эта галиматья?
врунофф
2021-03-29 17:00:26
Да Сашку Степанова надо. Загнобили товарищи по партии активного борца. Потому что правду им прямо в лицо говорил. Спасибо, что не расстреляли.
Вася
2021-03-29 16:59:59
Спаси и помилуй нас грешных Господи аминь
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