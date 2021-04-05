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Красная зона закрылась в больнице города горняков в Карелии

Новости. Общество
13:44, 06 Апреля 2021
фото: источник - газета "Новости Костомукши"
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В Межрайонной больнице №1 Костомукши инфекционное отделение вновь начнет работу в обычном режиме, так как ковидных больных почти всех вылечили.

Как сообщается в паблике газеты "Новости Костомукши", 6 апреля в Межрайонной больницы №1 снова начнёт работу инфекционное отделение, в котором был проведён ремонт. Терапевтическое отделение вновь открывается для пациентов с неинфекционными заболеваниями, как и было до эпидемии.

"Число больных коронавирусной инфекцией, требующих лечения в стационаре, уменьшилось, - рассказал главный врач Межрайонной больницы №1 Евгений Шубин. - Терапевтическое отделение освобождается от ковидных пациентов, их переводят в инфекционное отделение, в котором 24 койки".

В инфекционном отделении, которое в течение года было красной зоной, выполнен ремонт, поделился Евгений Юрьевич. В боксах и коридорах произвели отделку и покраску стен, замену и установку некоторого сантехнического оборудования. В терапии также проведён ремонт палат и медицинских кабинетов.

Работы провели подрядчики ИП Романов и ООО "Сфера". А помогали привести помещения в порядок после ремонта технический и младший медицинский персонал больницы. Администрация Межрайонной больницы №1 выражает благодарность подрядчикам и сотрудникам учреждения.

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