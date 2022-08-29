«Красные зоны» в поликлинике Петрозаводск работают без выходных

Поликлиника №1 в Петрозаводске опубликовала режим работы «красных зон».

Поликлиника №1, филиалы которой работают на улице Свердлова и на Лесном проспекте в Петрозаводске, опубликовала расписание работы «красных зон», куда могут обратиться жители города, заболевшие коронавирусом.

Лесной пр., 40: пн - пт с 09. 00 до 19.00. сб - вс 09.00-14.00.Тел. 55-98-60

ул. Свердлова, 20: пн - пт с 09. 00 до 18.00. сб - вс 09.00-14.00. Тел. 55-98-30

В паблике поликлиники напоминается, что на Лесном проспекте и на улице Свердлова в поликлинике работает отдельный вход №2 для пациентов с признаками ОРВИ.