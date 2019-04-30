Красулин: Для Карелавтотранса необходимо закупить больше автобусов

Власти Карелии планируют приобрести для ГУП РК "Карелавтотранс" 17 новых автобусов почти за 100 млн рублей.

Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам сообщил представитель министерства транспорта Карелии.

Такое решение вызвало сомнения у председателя парламентского комитета Виталия Красулина. По его мнению, 17 автобусов недостаточно для обновления автопарка

"Надо 30 автобусов. А эти деньги – как первый взнос, чтобы взять их в лизинг", – прокомментировал Красулин.

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