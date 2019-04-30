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Новости. Экономика
10:54, 30 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Красулин: Для Карелавтотранса необходимо закупить больше автобусов

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Власти Карелии планируют приобрести для ГУП РК "Карелавтотранс" 17 новых автобусов почти за 100 млн рублей.

Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам сообщил представитель министерства транспорта Карелии.

Такое решение вызвало сомнения у председателя парламентского комитета Виталия Красулина. По его мнению, 17 автобусов недостаточно для обновления автопарка

"Надо 30 автобусов. А эти деньги – как первый взнос, чтобы взять их в лизинг", – прокомментировал Красулин. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-30 11:09:29
Наверное автобусов нужно больше, но потянет ли лизинг "Карелавтотранс" может на это ответить В. Красулин? Думаю , что нет. Как и нет ответа почему санаторий "Марциальные воды", которым владеют профсоюзы (49%) и правительство РК (51%) , погряз в скандальных финансовых махинациях.
Неравнодушный
2019-04-30 11:04:13
Надеюсь, не трёхосные МАЗы-107?
Гость
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