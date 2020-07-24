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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 25 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 26 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +14 градусов. Днем потеплеет до +17, +22 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем +19, +21 градусов.

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