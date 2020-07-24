Кратковременные дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Карелии

О погоде на 26 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +9, +14 градусов. Днем потеплеет до +17, +22 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью составит +11, +13 градусов, днем +19, +21 градусов.
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