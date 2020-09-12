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Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 13 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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О погоде на 14 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории республики будет облачно с прояснениями.

Местами, преимущественно по восточным и северным районам, пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый, сильный.

Температура воздуха ночью составит +4, +9 градусов, днем +11, +16 градусов.

В Петрозаводске прогнозируют также облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +6, +8 градусов. Днем потеплеет до +12, +14 градусов.

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