Кратковременные дожди ожидают Карелию в воскресенье

О погоде на 6 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, шестого сентября, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +9, +14 градусов. Днем: +14, +19 градусов.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +11, +13 градусов. Днем: +16, +18 градусов.