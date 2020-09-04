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Кратковременные дожди ожидают Карелию в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 05 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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О погоде на 6 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, шестого сентября, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +9, +14 градусов. Днем: +14, +19 градусов.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью:  +11, +13 градусов. Днем: +16, +18 градусов.

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