Кратковременные дожди ожидаются в пятницу в Карелии

О погоде на 19 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем без существенных осадков.



Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-восточный умеренный, при грозе – порывистый.

Ночью будет +15, +17 градусов, днем потеплеет до +25.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь.



Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17 градусов. Днем потеплеет до +26.