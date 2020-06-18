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Кратковременные дожди ожидаются в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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О погоде на 19 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-восточный умеренный, при грозе – порывистый.

Ночью будет +15, +17 градусов, днем потеплеет до +25.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +12, +17 градусов. Днем потеплеет до +26.

 

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