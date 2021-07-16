Кратковременные дожди пройдут в воскресенье в районах Карелии

О погоде на 18 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 18 июля, в Карелии будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем при грозах местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, местами до 9°С, днем +24, +29°С, местами +19, +24°С.

В Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С. Атмосферное давление будет падать.