Кратковременные дожди ждут жителей Карелии в понедельник

О погоде на 24 июля рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, 24 ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди.
Ветер северо-восточный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +11, +16°С, днем потеплеет +19, +24°С.
В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Столбик термометра остановится ночью на отметке ночью +14, +16°С, днем воздух прогреется до +21, +23°С.
Атмосферное давление будет слабо расти.
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