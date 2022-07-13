Кратковременные дожди ждут жителей Карелии в понедельник

О погоде на 24 июля рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 24 ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +11, +16°С, днем потеплеет +19, +24°С.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Столбик термометра остановится ночью на отметке ночью +14, +16°С, днем воздух прогреется до +21, +23°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.