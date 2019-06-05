Кража люков перечеркнула планы петрозаводчанина о переезде в Финляндию

Мужчина вместе с напарником украл люки и попал под статью, сообщили в МВД Карелии.

В конце мая в полицию позвонил представитель ТСЖ, расположенного в микрорайоне Ключевая. Пропали крышки от двух канализационных люков.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых – 21-летнего и 22-летнего петрозаводчан. Молодые люди похитили люки и отвезли их в арендованный гараж. Похищенное они планировали сбыть. Петрозаводчане объяснили свое противоправное деяние нехваткой финансов.

Что примечательно, один из них судим за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а второй долгое время проживал в соседней стране и надеялся вернуться в Финляндию, теперь эти планы ему придется отложить.

Возбуждено уголовное дело.