Пенсионерка из Петрозаводска взяла для мошенников кредит на полмиллиона рублей

Всего за сутки трое петрозаводчан расстались благодаря мошенникам с 800 тысячами рублей, сообщили в МВД Карелии.

Накануне жертвой преступления оказалась 70-летняя жительница Петрозаводска. По телефону якобы от сотрудника правоохранительных органов она узнала, что данными её карты завладели мошенники.

Далее женщина общалась уже с неким представителем банка: тот сказал, что деньги необходимо срочно перевести на безопасный счет, а затем обналичить их и перевести на несколько номеров. В общей сложности ущерб составил 500 тысяч рублей.

Также в полицию Петрозаводска обратился 34-летний горожанин. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил в том, что мужчине полагается компенсация. Обещалось возместить 240 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства, которые оказались некачественными.

Для того чтобы получить деньги, ему требовалось заплатить взнос — около 57 тысяч рублей. Мужчина через терминал перевел нужную сумму на неизвестный счет. Больше на связь с ним никто не выходил.

Еще один подобный случай произошел с 32-летней горожанкой. Жительнице Петрозаводска позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее родственник по доверенности пытается оформить на нее кредит.

Также лжеполицейский уверил женщину в том, что ей должен позвонить сотрудник банка и объяснить, как действовать дальше. С ней действительно связались и убедили оформить кредит. Горожанка обналичила и перевела на несколько разных номеров телефонов 240 тысяч рублей.