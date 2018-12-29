Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег

На скандальном предприятии АО "Пряжинское" введена процедура конкурсного производства, часть акционеров направили обращение в правоохранительные органы, считая, что таким образом предприятие будет окончательно уничтожено.

Об АО "Пряжинское" в Карелии за ее пределами заговорили в сентябре 2017 года после массовой гибели коров и пушных зверей. О причинах, которые привели к этому "Столица на Онего" писала еще весной этого года. Тогда у акционеров сохранялась надежда, что предприятие удастся вывезти из процедуры банкротства и наладить производства.

Однако, как стало известно, 21 декабря собрание кредиторов АО "Пряжинское" приняло решение, что на предприятии вводится конкурсное управление, что, с высокой доле вероятности, приведет к продаже активов АО на торгах одним лотом.

"Это приведет к тому, что все активы будут проданы за копейки после того, как будет искусственно увеличена кредиторская и текущая задолженность. Как результат, акционеры и другие кредиторы никогда не увидят своих денег", - пояснила представитель акционеров Александра Салдаева.

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