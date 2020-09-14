Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предпринимателю Яблокову, обвиняемому в убийстве в центре Петрозаводска, добавили еще две статьи 1
Сегодня 07:15
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск 4
14.09.2020 18:58
Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука 2
14.09.2020 19:19
В турецком отеле официант надругался над школьницей из России 4
14.09.2020 19:40
Мэрия заявила о готовности Петрозаводска к зиме 13
14.09.2020 11:57

Кредитование малого и среднего бизнеса сократилось в Карелии

Новости. Общество
10:00, 15 Сентября 2020
фото: pixabay/Вести Карелии
Загрузка...

Кредитование малого и среднего бизнеса в Карелии сократилось за год на 5,1%, но при этом банки увеличили объем займов крупным компаниям на 8,1%.

Об этом сообщили в пресс-службе Отделения-Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Банка России.

Банк подготовил данные о ситуации с кредитованием бизнеса по состоянию на 1 июля 2020 года.

За счет роста кредитования крупного бизнеса общий объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 июля составил 48,6 млрд рублей, что на 4,2% больше по сравнению с 1 июля 2019 года.

Для малого и среднего бизнеса в этом году были запущены программы реструктуризации кредитов.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 9
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»