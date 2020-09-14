Кредитование малого и среднего бизнеса сократилось в Карелии

Кредитование малого и среднего бизнеса в Карелии сократилось за год на 5,1%, но при этом банки увеличили объем займов крупным компаниям на 8,1%.

Об этом сообщили в пресс-службе Отделения-Национального банка по Республике Карелия Северо-Западного главного управления Банка России.

Банк подготовил данные о ситуации с кредитованием бизнеса по состоянию на 1 июля 2020 года. За счет роста кредитования крупного бизнеса общий объем кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию на 1 июля составил 48,6 млрд рублей, что на 4,2% больше по сравнению с 1 июля 2019 года. Для малого и среднего бизнеса в этом году были запущены программы реструктуризации кредитов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии"