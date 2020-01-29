890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Чтобы услышали и прониклись" 4
29.01.2020 22:01
Власти и ГИБДД снизят интенсивность движения на трех перекрестках Петрозаводска 5
Сегодня 11:33
Коронавирус подобрался к границам Карелии 3
Сегодня 11:29
Суд допросил замминистра строительства Карелии по "делу Матвийца" 2
Сегодня 14:36

Кристина Орбакайте "гоняет" по Майями со сломанной ногой (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:40, 30 Января 2020
фото: © instagram.com/orbakaite_k
Загрузка...

48-милетняя певица, сломав лодыжку во время репетиций в США, научилась самостоятельно передвигаться по Майами.

Звезда российской эстрады сейчас живет в своем доме в Майами. В США Кристина Орбакайте готовилась к своим концертам, однако их пришлось отменить. На репетиции Кристина сломала лодыжку. Медики запретили ей наступать на ногу минимум полтора месяца. Старшая дочь Аллы Пугачевой нашла выход из ситуации. Кристина опубликовала видео, на котором показала, как передвигается со сломанной ногой, пишет "Cosmopoliten".

Орбакайте рассказала, что пробовала ходить на костылях, но быстро от них отказалась. "Это медленно, неудобно и больно. А что делать? Я нашла вот такую замену, очень удобную", — пояснила звезда в  Instagram.

Певица стала ездить на самокате с сиденьем, на которое положила больную ногу. "Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет", — с иронией заявила блондинка.

Орбакайте призналась, что из-за травмы рухнули ее творческие планы. Ей пришлось отменить не только концерты, но и спектакли в театре "Современник". Артистка в паре с Кириллом Сафоновым играет в постановке "Двое на качелях".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина

Аналитика

Сегодня 15:20
Обществоведение
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
Исполняющая обязанности главного врача Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Наталья Алонцева рассказала о грядущих изменениях в штатном расписании учреждения.
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
Сегодня 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 4
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Штраф – лопатой по стеклу 1
Сегодня 09:05
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»