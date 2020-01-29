Кристина Орбакайте "гоняет" по Майями со сломанной ногой (ВИДЕО)

48-милетняя певица, сломав лодыжку во время репетиций в США, научилась самостоятельно передвигаться по Майами.

Звезда российской эстрады сейчас живет в своем доме в Майами. В США Кристина Орбакайте готовилась к своим концертам, однако их пришлось отменить. На репетиции Кристина сломала лодыжку. Медики запретили ей наступать на ногу минимум полтора месяца. Старшая дочь Аллы Пугачевой нашла выход из ситуации. Кристина опубликовала видео, на котором показала, как передвигается со сломанной ногой, пишет "Cosmopoliten".

Орбакайте рассказала, что пробовала ходить на костылях, но быстро от них отказалась. "Это медленно, неудобно и больно. А что делать? Я нашла вот такую замену, очень удобную", — пояснила звезда в Instagram.

Певица стала ездить на самокате с сиденьем, на которое положила больную ногу. "Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет", — с иронией заявила блондинка.

Орбакайте призналась, что из-за травмы рухнули ее творческие планы. Ей пришлось отменить не только концерты, но и спектакли в театре "Современник". Артистка в паре с Кириллом Сафоновым играет в постановке "Двое на качелях".