Кроссовер превратился в автохлам после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии

В Олонецком районе водитель автомобиля Renault Duster врезался в грузовик «Урал» на встречной полосе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 13 декабря, в 12.30 на 295 км трассы «Кола» водитель автомобиля Renault Duster при выполнении обгона допустил занос машины и врезался в встречный грузовой автомобиль «Урал».

В результате происшествия пострадал 42-летний водитель кроссовера и его 46-летний пассажир. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стали известны подробности жесткой аварии на севере Карелии, где кроссовер протаранил «буханку».