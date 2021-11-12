Стали известны подробности жесткой аварии на севере Карелии, где кроссовер протаранил «буханку»

В Костомукше при столкновении автомобилей Chevrolet Niva и "УАЗ" пострадал 71-летний мужчина.

Напомним, 13 декабря в 14.30 в Костомукше произошло ДТП с участием кроссовера и «УАЗика». Авария случилась на автодороге Город-Комбинат.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности происшествия. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, 51-летний мужчина, не справился с управлением и допустил столкновение с встречным автомобилем «УАЗ».

В результате происшествия 71-летний водитель «буханки» получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.