На севере Карелии в столкновении «буханки» и кроссовера пострадал человек (ФОТО)

Жесткая авария произошла в Костомукше.

По информации 2 Пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Карелия, сегодня, 13 декабря, в 14.30 в Костомукше произошло ДТП с участием кроссовера и автомобиля УАЗ. Авария случилась на автодороге Город-Комбинат.

В результате ДТП один человек был травмирован. Кроссовер вылетел с трассы в кювет.

В ликвидации последствий аварии участвовали 8 человек личного состава пожарной части и 2 единицы техники.

Ранее неудачный маневр привел к аварии на одном из перекрестков Петрозаводска.