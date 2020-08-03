Кроссовер влетел в "Волгу" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня утром на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием Nissan X-Trail и ГАЗ-3110 "Волга" произошла 4 августа в 08:46 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

"Волга" двигалась по улице Пархоменко, совершая правый поворот на улицу Пирогова, в сторону телецентра. Кроссовер двигался во встречном направлении, совершая левый поворот с улицы Пирогова на улицу Пархоменко.

Судя по видео, при совершении поворота кроссовер выехал на полосу встречного движения.

От встречного касательного столкновения бортами автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее "легковушка" на большой скорости снесла светофор и вылетела на тротуар в Петрозаводске.