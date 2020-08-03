"Легковушка" на большой скорости снесла светофор и вылетела на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером в понедельник на пешеходном переходе на Лососинском шоссе.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео аварии, которая произошла 3 августа в 20.48 у дома №38/1 по Лососинскому шоссе. Водитель, управляя "Ладой", на большой скорости мчался в сторону перекрестка с улицей Попова. Перед пешеходным переходом, по которому шло несколько человек на "зеленый", он не успел притормозить. Избегая столкновения с пешеходами, отскочившими назад, и автомобилями, он влетел в светофор и ограждение на тротуаре.

"Совершенно очевидно, что не заснул за рулем, а пытался пролететь. Идиотизм в чистом виде", - комментируют видео в паблике.

"Все просчитал, а про светофор забыл, - пишут комментаторы.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску.