Круизный теплоход, возвращавшийся из Карелии, сел на мель

Инцидент произошел 23 июня, когда круизный лайнер следовал с острова Кижи в Москву.

Инцидент произошел в Горицах в Кирилловском районе, пишет "Комсомольская правда".

"23 июня в 18.55 на 683-м километре Волго-Балта, едва отошел от причала в Горицах и сразу же сел на мель теплоход "Княжна Анастасия", – отметили в областном МЧС.

На борту которого находилось 226 туристов и 116 членов экипажа. Теплоход следовал с острова Кижи в Москву. Снимать с мели в 00.00 прибыл толкач из Череповца.

Покинуть кирилловские воды лайнер смог только в 9.00 утра.