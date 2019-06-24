Круизный теплоход, возвращавшийся из Карелии, сел на мель

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Инцидент произошел 23 июня, когда круизный лайнер следовал с острова Кижи в Москву.
Инцидент произошел в Горицах в Кирилловском районе, пишет "Комсомольская правда".
"23 июня в 18.55 на 683-м километре Волго-Балта, едва отошел от причала в Горицах и сразу же сел на мель теплоход "Княжна Анастасия", – отметили в областном МЧС.
На борту которого находилось 226 туристов и 116 членов экипажа. Теплоход следовал с острова Кижи в Москву. Снимать с мели в 00.00 прибыл толкач из Череповца.
Покинуть кирилловские воды лайнер смог только в 9.00 утра.
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