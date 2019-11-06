Крупнейшая компания из ФЦП развития Карелии заподозрена в налоговых махинациях

Один из лидеров ЛПК Карелии - компания ДОК "Калевала", которую демонстрируют высоким федеральным чиновникам как образец промышленности республики, попала под подозрения в махинациях с налогами.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии по жалобе ДОК "Калевала" на результаты налоговой проверки за период работы с 2013 по 2015 годы.

Налоговая служба пришла к выводу, что ДОК "Калевала" неправомерно получила вычет по НДС на сумму 41,4 млн рублей. По мнению ФНС, чтобы получить налоговую выгоду, компания участвовала в "фиктивном документообороте" с многочисленными "фирмами-однодневками", которые выступили под видом поставщиков лесоматериалов. Ряд доказательств был получен в рамках расследования уголовных дел против руководителей этих фирм. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".