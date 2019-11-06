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Новости. Экономика
16:30, 06 Ноября 2019
фото: lesprominform.ru

Крупнейшая компания из ФЦП развития Карелии заподозрена в налоговых махинациях

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Один из лидеров ЛПК Карелии - компания ДОК "Калевала", которую демонстрируют высоким федеральным чиновникам как образец промышленности республики, попала под подозрения в махинациях с налогами.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии по жалобе ДОК "Калевала" на результаты налоговой проверки за период работы с 2013 по 2015 годы.

Налоговая служба пришла к выводу, что ДОК "Калевала" неправомерно получила вычет по НДС на сумму 41,4 млн рублей. По мнению ФНС, чтобы получить налоговую выгоду, компания участвовала в "фиктивном документообороте" с многочисленными "фирмами-однодневками", которые выступили под видом поставщиков лесоматериалов. Ряд доказательств был получен в рамках расследования уголовных дел против руководителей этих фирм.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Гостья
2019-11-06 18:10:33
Кто-то захотел "отжать" бизнес...
zanoza
2019-11-06 16:57:39
За уши притянуто! Вот так последнее предприятие и развалят! ДОК из чего выпускал ДСП? Из леса поставленного якобы "фирмами-однодневками". Но раз лес поставлен , тогда уместны и документы и вычет НДС по этим документам. И почему добросовестное предприятие (ДОК "Калевала") должно отвечать за недобросовестных ( в налоговом плане) поставщиков. Как-то у нас вся фискальная политика выстроена неправильно, всё делается для того чтобы душить бизнес, а не способствовать его развитию.
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