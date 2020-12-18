Крупнейшие банки планируют заменить до 50% пластиковых карт на цифровые

Сбербанк и ВТБ намерены через 2–3 года довести в выпуске новых карт долю цифровых до 40–50%.

Замена "пластика" на "цифру" экономит средства и вписывается в "зеленую" повестку. Но большинство россиян пока предпочитают "пластик", пишет РБК.

Крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые.

Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% ото всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, рассказал РБК зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Аналогичные планы есть у второго по величине банка — ВТБ: он хочет к 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу "пластика как опции", и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC (бесконтактной технологией оплаты. — РБК). А "пластик" при необходимости клиенты смогут дозаказать позднее", — объяснил Царев.

Во второй половине 2021 года такая же опция появится у клиентов и при перевыпуске, после чего любой картой в портфеле Сбербанка можно будет пользоваться без заказа пластиковой карты, подчеркнул он, добавив, что сейчас Сбербанк выпускает более 10% карт без "пластика".

По словам представителя ВТБ, сейчас на долю виртуальных карт в банке приходится 5% выпуска, а оборот по ним достиг в этом году почти 8 млрд руб. "В этом году спрос на цифровые карты постоянно увеличивался: в ноябре в банке было эмитировано в 2,5 раза больше таких карт, чем в январе. Всего с начала года объем эмиссии превысил 300 тыс. штук", — рассказал он.

Цифровые банковские карты выпускаются в онлайн-банкинге и практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой не только в онлайне, но и в магазинах, ее необходимо загрузить в мобильный кошелек — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

Планы по отказу от "пластика" есть и у банка "Санкт-Петербург", который начнет замещать часть пластиковой эмиссии на цифровую уже в ближайшей перспективе, рассказал руководитель бизнеса банковских карт банка Сергей Мишанин: "Уже сейчас изо всех карт, заказанных в цифровых каналах, каждая третья выпускается только в цифровом формате".

В Росбанке доля цифровых карт относительно пластиковых составляет 20%, говорит заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина: "Цифровая карта к концу 2021 года может удвоить свою долю на рынке, но по-прежнему она еще не станет основным платежным инструментом у абсолютного большинства клиентов".