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Крупнейший банк США отказался от рубля

Новости. Политика
20:30, 25 Января 2022
фото: © depositphotos / fizkes

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Банк закрыл все свои позиции с российской валютой из обострения ситуации на границе с Украиной.

Крупнейший по объему активов американский банк JPMorgan отказался от рубля. Как пишет сетевое издание Finanz.ru со ссылкой на Reuters, банк закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием вооруженных сил РФ на границе с Украиной.

Во время обострения политической обстановки весной прошлого года JPMorgan начал сокращать вложения в рубль и госдолг России. Однако тогда банк прогнозировал, что риски, связанные с рублем, пойдут на спад в течение года, а администрация Джо Байдена не решится на экономические меры против Москвы. Сейчас руководство банка объявило о том, что оно «закрывает все оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком».

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