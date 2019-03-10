Крупное ДТП произошло на севере Карелии

Участниками аварии в Лоухском районе стали более 30 человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Лоухском районе 9 марта произошло ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса.

По предварительным данным, на 1007 км автодороги "Кола" около 19.20, водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом Schmitz, на опасном повороте дороги не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

После чего автомашину развернуло и сложило перегородив проезжую часть дороги. Двигающиеся во встречном направлении грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и автобус КАВЗ, совершили столкновение с перегородившем дорогу Volvo.

В результате происшествия 55-летний водитель Volvo получил травмы, двум пассажирам автобуса КАВЗ оказана медицинская помощь.

Автобус перевозил рабочих из Петрозаводска к месту работы в Мурманскую область, находилось 27 пассажиров и 2 водителя.

Вся документация в наличие, тахограф в исправном состоянии, все требования к пассажирским перевозкам соблюдены.