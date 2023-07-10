Крупный боеприпас нашли при ремонте дороги в Карелии

На подъездной трассе от «Колы» до Сегежи дорожники нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.

По информации управления автодорог Карелии, на 29 километре подъездной трассы от «Колы» до Сегежи сотрудники подрядчика

АО «ВАД» 3 июля нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны.



Место опасной находки рабочие огородили, сообщили в правоохранительные органы.



На место после полиции прибыли взрывники из карельской республиканской поисково-спасательной службы, которые увезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его.