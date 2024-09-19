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Крупный международный наркомагазин ликвидировали в Карелии

Новости. Криминал
10:40, 02 Октября 2024
фото: © МВД по Республике Карелия / VK

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Общая сумма изъятых активов составила более сорока миллионов рублей.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков. Информацию об этом сообщили в паблике МВД по Республике Карелия.

По информации ведомства, полицейские задержали в мае 2023 40-летнего петрозаводчанина, который был организатором преступной группы. Правоохранители установили, что обвиняемый создал интернет-магазин по продаже наркотиков на одной из теневых площадок. География его незаконной деятельности охватывала более тридцати городов России и стран ближнего зарубежья.



Для обеспечения незаконного бизнеса фигурант организовал канал поставки наркотических средств, разработал логотип магазина, обеспечил рекламу и подыскал курьеров и закладчиков.

Участники преступной группировки тщательно скрывали свою деятельность и исключали личные контакты, настоящие имена и названия наркотических средств.

Однако в ходе расследования наркополицейским удалось установить личности восьми соучастников — жителей республики в возрасте от 24 до 41 года. Они работали межрегиональными курьерами, оптовыми и розничными закладчиками.

Кроме того, оперативники установили причастность организатора сбыта наркотических средств к разработке схемы отмывания денежных средств, добытых преступным путем.

Так, общая сумма легализованных петрозаводчанином денег составила не менее шестнадцати миллионов рублей.

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 7,2 килограммов различных видов наркотических средств и психотропных веществ, приготовленных на продажу.

Правоохранители изъяли у организатора группы во время обыска наличные деньги, криптовалюту, арестовали земельные участки, расположенные в Петрозаводске и Московской области. Общая сумма изъятых активов превышает сорок миллионов рублей.



Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении организатора наркомагазина. Его передали на рассмотрение в суд. Мужчирна замешан в восьми эпизодах, связанных со сбытом наркотиков. Теперь ему может грозить наказани вплоть до пожизненного лишения свободы. В отнощении остальных фигурантов дела расследование продолжают, отметили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что подростки на севере Карелии получили срок за тайники-закладки.

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