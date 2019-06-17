Крупный пожар в Карелии тушили 35 человек

Пожар произошел вечером 16 июня в Пряже, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.01 пожарно-спасательные подразделения города Петрозаводска и Пряжинского района в составе 35 человек привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной на ул. Первомайская, у д.13. В 20.30 пожар ликвидирован.

В результате пожара сгорели две хозпостройки и гараж.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.