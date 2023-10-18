«Крутой результат! Отличная форма!» - атлет из Карелии привез бронзу с чемпионата по бодибилдингу

Вячеслав Красовский стал бронзовым призёром чемпионата России по бодибилдингу.

Вячеслав Красовский стал бронзовым призёром чемпионата России по бодибилдингу. Об этом сообщили в паблике «Центр спортивной подготовки».



Сборная Карелии показала отличные результаты на 35 чемпионате и первенстве России по бодибилдингу в Ульяновске.

Вячеслав Красовский завоевал бронзовую медаль в категории атлетик свыше 180 сантиметров.



Это была одна из самых многочисленных категорий — в ней состязались 18 сильнейших атлетов со всей России.

«Крутой результат! Отличная форма!» — отметили в спортивном сообществе и поздравили Вячеслава и всю федерацию бодибилдинга республики.