"Крымскую весну" в Петрозаводске отменили из-за коронавируса

Праздничные массовые мероприятия 15 марта, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади Кирова отменили, сообщили в управлении пресс-службы Карелии.

Мероприятия включали в себя праздничные гуляния, спортивную программу и концерт творческих коллективов Карелии и звезд российской эстрады – группы "Дюна".

Решение об отмене массовых мероприятий принято Роспотребнадзором в связи с необходимостью введения дополнительных ограничительных мер для защиты здоровья людей из-за угрозы распространения коронавируса.

Как отметила врио управления Федеральной службы по надзору Людмила Котович, несмотря на то, что в Карелии подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid 19 нет, есть необходиость исполнять постановление главного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой от 02.03.2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции".

По мнению управления Роспотребнадзора по Карелии, учитывая, что вирус передается воздушно-капельным путем, отказ от проведения массовых мероприятий (при большом скоплении людей), является наиболее действенной превентивной мерой по недопущению распространения вируса.

Ранее сообщалось, что авторы хита "Привет с большого бодуна!" встретят "Крымскую весну" в Петрозаводске.

Напомним, медики Карелии взяли под наблюдение троих пациентов с подозрением на коронавирус.