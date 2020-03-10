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"Крымскую весну" в Петрозаводске отменили из-за коронавируса

Новости. Общество
12:46, 11 Марта 2020
фото: коллаж © Николай Смирнов / "Столица на Онего"/ © © AP Photo/Arek Rataj
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Праздничные массовые мероприятия 15 марта, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, на площади Кирова отменили, сообщили в управлении пресс-службы Карелии.

Мероприятия включали в себя праздничные гуляния, спортивную программу и концерт творческих коллективов Карелии и звезд российской эстрады – группы "Дюна".

Решение об отмене массовых мероприятий принято Роспотребнадзором в связи с необходимостью введения дополнительных ограничительных мер для защиты здоровья людей из-за угрозы распространения коронавируса.

Как отметила врио управления Федеральной службы по надзору Людмила Котович, несмотря на то, что в Карелии подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid 19 нет, есть необходиость исполнять постановление главного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой от 02.03.2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции". 

По мнению управления Роспотребнадзора по Карелии, учитывая, что вирус передается воздушно-капельным путем, отказ от проведения массовых мероприятий (при большом скоплении людей), является наиболее действенной превентивной мерой по недопущению распространения вируса.

Ранее сообщалось, что авторы хита "Привет с большого бодуна!" встретят "Крымскую весну" в Петрозаводске.

Напомним, медики Карелии взяли под наблюдение троих пациентов с подозрением на коронавирус.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2020-03-11 14:09:48
А как же Широкая Масленица?? Прошла же на ура. И никто не чихнул.
Вася
2020-03-11 13:49:19
Галера потеряла управляемость
Вася
2020-03-11 13:44:45
«Похоже, что совершается серия уже каких-то бессмысленных телодвижений, напоминающих то ли метания людей, находящихся в панике, то ли просто неконтролируемые движения самого тела, которое находится в агонии.
Вася
2020-03-11 13:38:10
Ничто нас, граждан России, больше не объединяет, как только память о прошлой войне и страх перед будущей. И только он- спаситель русского мира, мессия, способный дать мир .
Вася
2020-03-11 13:30:25
Всю мощь и богатство своей Родины познаете на помойках.
тетка
2020-03-11 13:27:26
Вот и хорошо, а то у мэрии одни гулянки на уме.
zanoza
2020-03-11 13:25:22
Да кому в Карелии нужна эта "Крымская весна".
Leopol'd
2020-03-11 13:08:11
Интересно, рискнут отменить пасхальные сборища и как-бы голосование 22.04? Или крымнаш уже отошёл, а на святое не посягнут? И коронавирус на недельку отменят.)))
David
2020-03-11 13:03:30
Ну хоть одна хорошая новость!
User
2020-03-11 13:02:55
Как говорится, "Не было бы счастья, да несчастье помогло".
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