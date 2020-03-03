Медики Карелии взяли под наблюдение третьего пациента с подозрением на коронавирус

Помимо двух жителей Костомукши врачи обследуют кондопожанку, вернувшуюся из Объединенных Арабских Эмиратов.

Жительницу Кондопоги госпитализировали в районную больницу сразу после ее возвращения из ОАЭ. Признаков заболевания у женщины не обнаружено, но она будет находится в ЦРБ около 14 дней, в течение которых ее обследуют на коронавирус, сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, ранее приехавшие из Италии костомукшане были взяты под наблюдение врачей. Один житель Костомукши попал в инфекционный бокс Межрайонной больницы, второго медики оставили дома.

"У всех трех жителей Карелии клинических проявлений заболевания не обнаружено. Но правила требуют, чтобы люди, вернувшиеся из регионов, где эпидобстановка по коронавирусной инфекции признана неблагополучной, находились в обсервации", - отметили в Минздраве Карелии.

Напомним, 1 февраля вернувшийся из Китая в Петрозаводск студент был госпитализирован с признаками коронавируса. Результатов анализов он ждал в изоляторе Республиканской инфекционной больницы две недели.

Также с подозрением на коронавирус в больнице находились сотрудники "скорой" в Петрозаводске.