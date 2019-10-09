Крыша новостройки сгорела в Карелии

Пожар произошел 8 октября в Рыбреке, сообщили в МЧС Карелии.

В 7.13 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в строящемся доме в с. Рыбрека на ул. Рудной. В 10.38 пожара ликвидирован.

В результате сгорела кровля на площади 80 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины,виновные, ущерб устанавливаются.