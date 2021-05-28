Крысятник в центре Петрозаводска так и не почистили, несмотря на поручение главы города (ФОТОФАКТ)

Пустующая постройка на улице Сорокской неподалеку от кинотеатра «Калевала» завалена мусором и доступна для маргиналов и после поручения главы города Владимира Любарского ликвидировать крысятник.

На прошлой неделе Владимир Любарский поручил «Службе заказчика» решить проблему с заброшенной постройкой у дома №5 по Сорокской. Местные жители пожаловались в соцсетях на то, что хозпостройка стала крысятником, свалкой и туалетом.

«В УК заверили, что в ближайшее время доступ посторонних будет заблокирован. На очередном собрании собственников жилых помещений будет поднят вопрос о сносе постройки», - написал Владимир Любарский на своей странице в соцсетях.

Как сообщили местные жители, управляющая компания своего обещания не выполнила.

«Вот так исполняются управляющей КЭСКО обещания мэру города о чистке крысятника на улице Сорокская. Как были грязь, вонь и крысы - так и осталась. Почистили..... Жесть со входа отодрали - добро пожаловать, маргиналы. Теперь вход свободен для всех и детей в том числе!!!» - пишут в соцсети жители домов по улице Сорокской.

Напомним, борьбу с крысами обсудят на общегородской открытой планерке в мэрии Петрозаводска.