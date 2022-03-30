Крысы кишат на территории рядом с детскими садами Петрозаводска (ВИДЕО)

Стаи крыс заполонили территорию в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске.
Об этом написал один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.
По его словам, одновременно около 20 крыс были замечены рядом с мусорным контейнером по адресу ул. Древлянка 5, корп.1.
«Там крысы просто кишат (они очень огромные) — штук 20 было точно, страшно пройти мимо, рядом два детских садика», — говорится в подписи к видео.
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