Крытая парковка торгового центра в Петрозаводске станет платной

С октября в торгово-развлекательном комплексе на Лесном проспекте планируют взимать плату за стоянку.

Объявление о предстоящем изменении правил пользования крытой парковкой торгового центра «Лотос Плаза» опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Уведомления вешают прямо на машины, припарковавшиеся в центре.

«Уведомляем вас о том, что с октября 2022 года услуга по временному размещению транспортного средства на территории крытого паркинга ТРК „Лотос Плаза“ предосавляется на платной основе», — говорится в объявлении.