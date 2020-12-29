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Крытый футбольный манеж планируют построить в Петрозаводске до 2024 года

Новости. Общество
11:50, 30 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Власти Карелии обещают возвести пять крупных и дорогостоящих спортобъектов в Петрозаводске, Костомукше и Сортавале.

По нацпроекту "Спорт – норма жизни" до 2024 года мы запланировано строительство еще пяти крупных и дорогостоящих объектов спорта. Это второй этап регионального центра спортивной гимнастики и крытый футбольный манеж в Петрозаводске, ФОК и крытый ледовый каток в Костомукше, трамплин К-50 с сопутствующей инфраструктурой в Сортавале, сообщил глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

"На прошлой неделе провел важные встречи в правительстве России по выделению дополнительных средств на финансирование еще целого ряда спроектированных спортивных объектов, включая "Карелия - Арена"", - пишет Парфенчиков.

По словам главы Карелии, в этом году благодаря участию в различных проектах и программах в республике введены в эксплуатацию 37 спортивных сооружений на общую сумму свыше 110 млн рублей. За период с 2017 года эти цифры еще существеннее: 126 объектов спорта с общим объемом финансирования 2,4 млрд. Среди наиболее крупных, построенных за это время, – петрозаводский "Луми", лыжно-биатлонный комплекс в Костомукше, современные спорткомплексы в Петрозаводске, Питкяранте, Суоярви и Сортавале, где еще заработал и комплекс трамплинов; региональный центр спортивной гимнастики.

Ранее сообщалось, что в столице Карелии к 2022 году обещают построить новый спорткомплекс "Динамо".

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Комментарии

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Os
2020-12-30 12:11:14
До этого писали - крытый полноразмерный манеж, малоформатный манеж и открытое полноразмерное поле. Поле решили не строить?
Гость
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