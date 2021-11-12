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Крытый футбольный манеж в Петрозаводске построят в районе Лососинского шоссе

Новости. Экономика
11:08, 20 Декабря 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Разработкой проекта спортивного объекта займется институт из Санкт-Петербурга.

Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология» разработает проектную документацию на строительство в Петрозаводске крытого футбольного манежа. Институт из Санкт-Петербурга признан победителем аукциона на выполнение этих работ, организованного Управлением капитального строительства Карелии.

Начальная цена торгов составляла 13,7 миллиона рублей. Однако в ходе конкурса она упала до 12,3 миллиона.

Крытый футбольный манеж на 500 зрителей планируется построить в 2022-2024 годах в районе Лососинского шоссе. Средства на эти цели будут выделены из федерального и регионального бюджетов.   

 

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