Ксения Бородина поделилась экспресс-диетой к Новому году

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Телеведущая хочет сбросить три лишних килограмма.
Экс-участница шоу "Дом-2" и мама двух дочек Ксения Бородина, как и многие женщины в России, хочет похудеть к Новому году, пишет "Узнай все".
Она рассказала, что планирует избавиться от трех лишних килограммов, и для этого в ближайшее время будет придерживаться диеты. По словам Ксении, самое сложное в диете – принять сам факт ее существования. Бородину пугает самое это слово.
"Главное – не произносить слово "диета2, иначе срыв к холодильнику обеспечен! – написала Бородина на своей странице в Instagram. – Решила отказаться от сладкого, мучного и колбасы".
Ксения пожаловалась, что каждый раз, как только она решает сбросить два-три лишних килограмма, всё, о чём она может думать с этой минуты – это еда.
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Главная локация теперь елка, в ближайший месяц точно, поэтому терпим) ну и лучшая поза для фото именно эта🤣 вижу сейчас себя только так😳🙈 отказ от сладкого, мучного 😭😭 колбаса 🙅♀️ и у вас тоже так, как только я решаю не жрать и сбросить лишние 2-3 кг, начинаешь жрать🤣🙈🔨 только о еде и думаю , хотя в течении дня я вообще о ней не думаю, пока уже под ложечкой не начинает сосать 🤣 короче, главное не произносить слово диета 🥵 иначе срыв к холодильнику обеспечен !!! Пока держусь, надо уснуть поскорее, в надежде проснуться с плоским животом 🤣🤦♀️
Все главное - здесь: #stolicaonego
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