Ксения Бородина поделилась экспресс-диетой к Новому году

Телеведущая хочет сбросить три лишних килограмма.

Экс-участница шоу "Дом-2" и мама двух дочек Ксения Бородина, как и многие женщины в России, хочет похудеть к Новому году, пишет "Узнай все".

Она рассказала, что планирует избавиться от трех лишних килограммов, и для этого в ближайшее время будет придерживаться диеты. По словам Ксении, самое сложное в диете – принять сам факт ее существования. Бородину пугает самое это слово.

"Главное – не произносить слово "диета2, иначе срыв к холодильнику обеспечен! – написала Бородина на своей странице в Instagram. – Решила отказаться от сладкого, мучного и колбасы".

Ксения пожаловалась, что каждый раз, как только она решает сбросить два-три лишних килограмма, всё, о чём она может думать с этой минуты – это еда.