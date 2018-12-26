Ксения Собчак сменила имидж

Ксения Собчак опубликовала фото из салона красоты, где ей сделали к Новому году новую стрижку.

Собчак сменила цвет и длину волос.

"Подстриглась! В Новый год – с новой стрижкой! Как вам?", – подписала фото в Instagram телеведущая.



Instagram

Поклонники закидали телеведущую комментариями. Подавляющим большинством голосов новый имидж одобрен –комментаторы заметили, что этот образ намного лучше по сравнению с локонами, пишет WomanHit.