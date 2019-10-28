Ксения Собчак высказалась о стриптизе

Стриптиз она исполняет только для мужа — 44-летнего Константина Богомолова.

Телеведущая недавно заявила, что танцы имеют прямую связь с тем, каким мужчина будет в постели. Блондинка дала понять, что точно не даст заскучать новому мужу: ее откровенный приватный танец на собственной свадьбе даже вынудил покинуть торжество родителей режиссера, пишет Cosmopolitan.

Экс-кандидат в президенты России утверждает, что такие танцы в обычной жизни она посвящает только своему мужу.



"Я танцую только для Константина", – отметила Ксения.

Она призналась, что очень любит танго. Примечательно, что до вальса они с Богомоловым еще не дошли.