Ксения Собчак высказалась о стриптизе

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Стриптиз она исполняет только для мужа — 44-летнего Константина Богомолова.
Телеведущая недавно заявила, что танцы имеют прямую связь с тем, каким мужчина будет в постели. Блондинка дала понять, что точно не даст заскучать новому мужу: ее откровенный приватный танец на собственной свадьбе даже вынудил покинуть торжество родителей режиссера, пишет Cosmopolitan.
Экс-кандидат в президенты России утверждает, что такие танцы в обычной жизни она посвящает только своему мужу.
"Я танцую только для Константина", – отметила Ксения.
Она призналась, что очень любит танго. Примечательно, что до вальса они с Богомоловым еще не дошли.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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