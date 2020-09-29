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"Кто бы мог подумать, что дворы без асфальта – это современная городская среда"

Новости. Общество
10:32, 30 Сентября 2020
фото: ©Столица на Онего
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Во дворе одного из домов Петрозаводска сняли асфальтобетонное покрытие "в рамках программы "Формирование современной городской среды".

Полторы недели назад во дворе дома N5 по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске был снят асфальт. Как пояснило жильцам руководство потребительского кооператива по эксплуатации жилья "Дружба-2", к которому относится этот дом, демонтаж асфальтобетонного покрытия произведен в рамках программы "Формирование современной городской среды".


Объявление на подъезде дома. Фото жильца.

С тех пор никаких работ во дворе не ведется, и многочисленные пенсионеры и мамы с детьми, проживающие в доме, вынуждены каждый день проходить по камням и кускам асфальта. "Кто бы мог подумать, что дворы без асфальта – это современная городская среда. В общем, как говорил один высокопоставленный карельский чиновник, "асфальта нет, да он и не нужен", – написал один из жильцов дома в соцсетях.

По иронии судьбы в этом же доме располагается Управление муниципального контроля администрации Петрозаводского городского округа.

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