Во дворе одного из домов Петрозаводска сняли асфальтобетонное покрытие "в рамках программы "Формирование современной городской среды".

Полторы недели назад во дворе дома N5 по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске был снят асфальт. Как пояснило жильцам руководство потребительского кооператива по эксплуатации жилья "Дружба-2", к которому относится этот дом, демонтаж асфальтобетонного покрытия произведен в рамках программы "Формирование современной городской среды".



Объявление на подъезде дома. Фото жильца.

С тех пор никаких работ во дворе не ведется, и многочисленные пенсионеры и мамы с детьми, проживающие в доме, вынуждены каждый день проходить по камням и кускам асфальта. "Кто бы мог подумать, что дворы без асфальта – это современная городская среда. В общем, как говорил один высокопоставленный карельский чиновник, "асфальта нет, да он и не нужен", – написал один из жильцов дома в соцсетях.

По иронии судьбы в этом же доме располагается Управление муниципального контроля администрации Петрозаводского городского округа.