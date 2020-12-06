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Кто хочет стать миллионером?

Новости. Общество
13:59, 07 Декабря 2020
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А у нас умопомрачительные новости!

Только недавно мы рассказывали о снижении цен в Олонии, и вот новые приятные сюрпризы для наших покупателей.

С 1 декабря Олония ввела систему накопительных карт, где каждый накопленный балл равен 1 рублю. До 31 декабря у вас есть возможность купить карту всего за 200 рублей вместо 500.

Но самое интересное то, что покупатели карт лояльности автоматически участвуют в розыгрыше 1 миллиона рублей! Да-да, вы не только сможете накапливать и использовать баллы, но и получите возможность стать миллионером.

Торопитесь стать участником программы лояльности Олонии и не упустите возможность!

Помимо 1 миллиона рублей, у жителей Лодейного поля, а также Олонецкого, Сегежского, Кондопожского и Медвежьегорского районов есть шанс выиграть дополнительно 100 тысяч рублей!

Спешите купить карту со скидкой и стать участником розыгрыша!

Подробнее об условиях накопительной системы и розыгрышей призов смотрите на сайте.

Срок проведения акции с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно. ООО "КАЛЛИСТО", ИНН 1001295077, более подробную информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, призовом фонде, количестве выигрышей, сроках, месте и порядке получения выигрыша можно получить по телефону 276-000 или на сайте oloniya.com.

 

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