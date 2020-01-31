Кто из депутатов может покинуть парламент Карелии из-за изменения законодательства?

Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.

Под занавес минувшего года Государственная Дума России приняла, а президент Путин подписал поправки в целый ряд федеральных законов, направленные на противодействие коррупции. Этими поправками глава государства утвердил новые требования к депутатам региональных парламентов, способные, по оценкам политических наблюдателей, вызвать масштабную ротацию законодательных органов власти в субъектах федерации.

Речь, в частности, идет о дополнениях в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Так, статья 8 содержит прямой запрет для всех депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта на участие в управлении коммерческой или некоммерческой организации.

В Законодательном собрании Карелии под действие новых антикоррупционных поправок попадает, к примеру, председатель парламентского комитета по бюджету Виталий Красулин, который занимает должность управляющего директора АО "ТНС энерго Карелия". Свой выбор, по всей видимости, придется сделать и соратнику Красулина по фракции "Единой России" Максиму Воробьеву, который является генеральным директором АО "Карельский окатыш". Однако новые требования затрагивают не только известных карельских топ-менеджеров с депутатскими мандатами, но и члена парламентской фракции "Единой России" Алексея Рахманова, возглавляющего небольшую сельскохозяйственную фирму "ЛХМ".

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