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Кто из депутатов может покинуть парламент Карелии из-за изменения законодательства?

Новости. Общество
15:51, 01 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.

Под занавес минувшего года Государственная Дума России приняла, а президент Путин подписал поправки в целый ряд федеральных законов, направленные на противодействие коррупции. Этими поправками глава государства утвердил новые требования к депутатам региональных парламентов, способные, по оценкам политических наблюдателей, вызвать масштабную ротацию законодательных органов власти в субъектах федерации.

Речь, в частности, идет о дополнениях в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Так, статья 8 содержит прямой запрет для всех депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта на участие в управлении коммерческой или некоммерческой организации.

В Законодательном собрании Карелии под действие новых антикоррупционных поправок попадает, к примеру, председатель парламентского комитета по бюджету Виталий Красулин, который занимает должность управляющего директора АО "ТНС энерго Карелия". Свой выбор, по всей видимости, придется сделать и соратнику Красулина по фракции "Единой России" Максиму Воробьеву, который является генеральным директором АО "Карельский окатыш". Однако новые требования затрагивают  не только известных карельских топ-менеджеров с депутатскими мандатами, но и члена парламентской фракции "Единой России" Алексея Рахманова, возглавляющего небольшую сельскохозяйственную фирму "ЛХМ".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-01 16:56:16
"Столица", просыпайся уже. Опровержение давно дали. Это касается только тех, кто на постоянной основе работает.
Гость
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Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 8
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
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